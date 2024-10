'La Senyoreta' arriba al Teatre Comunal d'Andorra la Vella els dies 24 i 25 d'octubre

Andorra la VellaEl pròxim 24 i 25 d'octubre, el Teatre Comunal d'Andorra la Vella acollirà l'estrena de l'obra La Senyoreta, dins de la 65ª Temporada de Teatre. Aquesta obra està basada en el llibre escrit per Núria Gras i Josefina Porras, i és dirigida per Mercè Canals.

L'obra, que durarà aproximadament una hora, narra una història captivadora d'amors incomprensibles i herències mal gestionades, que fa reflexionar sobre com el lloc i el context on una persona neix poden marcar el seu destí. La Senyoreta explora la vida d'una dona, que podria ser la de qualsevol, i la seva lluita en un món ple de limitacions imposades per la societat.

El repartiment de l'obra compta amb actrius de gran talent com Laia Batrina, Mariona Gustavsson, Judith Puig, Olga Armengol i Anna Mangot, a més de la ballarina Carla Puig. La música original ha estat composta per Juli Barrera i Miquel Coll, mentre que el vestuari ha estat dissenyat per Anna Mangot, l'escenografia per Judith Puig i el disseny de llums per Pep Bordas.

Mercè Canals, la directora, ha expressat el seu entusiasme per aquesta adaptació teatral, després que les autores del llibre li proposessin portar la història a l'escenari. Des del 20 d'octubre, l'equip estarà assajant al teatre i estan oberts a entrevistes amb els mitjans per parlar més sobre l'obra i el seu procés creatiu. La Senyoreta promet captivar el públic amb la seva profunditat emocional i la seva mirada crítica sobre la societat andorrana del passat.