Sergi González: "Quan fem una parròquia accessible per a la gent gran, ho fem per a tothom"

Andorra la VellaEl Consell de la Gent Gran d'Andorra la Vella comença una nova etapa amb més protagonisme en els projectes de la parròquia. Aquest dijous, s’ha constituït la segona edició d’aquesta iniciativa amb el nomenament de vuit representants que donaran veu a la gent gran durant els pròxims dos anys. Entre els participants es troben membres d'entitats parroquials, usuaris de serveis per al col·lectiu, residents en centres especialitzats i persones no associades de Santa Coloma, La Margineda i Andorra la Vella.

Durant l’acte de constitució, el cònsol major, Sergi González, i la consellera de Social, Maria Nazzaro, han destacat els avenços aconseguits el 2024 i han compartit les línies estratègiques que marcaran el futur de la parròquia. Entre els temes clau s’han abordat el pla de reforma de voravies per millorar l’accessibilitat, la reubicació de l’Espai Ciutadà per potenciar la comunicació amb la ciutadania i els projectes d’habitatge i ajudes socials.

Maria Nazzaro ha subratllat la importància del projecte "Andorra la Vella, Ciutat Amiga de la Gent Gran", que actualment està centrant els seus esforços en una radiografia de l'accessibilitat i la caminabilitat de la parròquia. "Quan es fa una parròquia accessible per una persona de 65 anys, es fa per a tota la població", ha afirmat la consellera.

A més, els representants del Consell de la Gent Gran també tindran un paper actiu en l’organització de la trobada intergeneracional del 2025, on participaran els quatre consells de la parròquia: Infants, Joves, Gent Gran i el Consell de Comú. Aquesta iniciativa pretén enfortir la convivència entre generacions.

En la sessió, els membres del Consell de la Gent Gran han plantejat inquietuds i propostes, entre elles la creació d'una finestra única per efectuar tràmits al Comú i l’habilitació d’un acompanyament per obtenir el certificat electrònic. Sergi González ha animat els representants a aportar idees que contribueixin a millorar la qualitat de vida a la parròquia: "La vostra experiència és essencial per guiar-nos en els nous projectes."

Amb aquestes mesures, el Comú d’Andorra la Vella reafirma el seu compromís amb la inclusió i la millora de les condicions de vida de la seva població gran.