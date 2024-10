La Seu destina una ajuda de 7.000 euros a Palestina

Andorra la VellaLa Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell preveu aprovar dilluns vinent l'adhesió a la campanya ‘Crida d’emergència per la crisi humanitària generada davant l’escalada de violència a Palestina i el Líban’. L'acció solidària l'ha convocat el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

El consistori urgellenc hi destinarà 7.000 euros. Paral·lelament, des de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació -i a instàncies també del Fons Català- s'ha recordat que les persones que hi vulguin fer aportacions ho poden fer a través de BIZUM (08460) o per transferència bancària, al compte ES91 0182 6035 4102 0160 8531.

En qualsevol dels dos casos cal incloure-hi el concepte “Emergència Gaza i Líban”. Segons RadioSeu, el mes de juny passat l’Ajuntament de de la Seu ja va destinar un ajut de 10.000€ a l’ONG Fundació PROA (Pro-Activa Open Arms) per a una missió d’emergència d’ajut humanitari a Gaza.

D’altra banda, els grups municipals de Compromís per la Seu, Junts per la Seu i ERC la Seu han anunciat que presentaran al pròxim ple municipal, convocat igualment per dilluns vinent dia 14, una moció conjunta titulada 'Per la Pau, aturem la guerra a Gaza i l’escalada bèl·lica al Pròxim Orient’.

Entre d’altres acords, aquest text proposa demanar "una desescalada absoluta del conflicte de totes les parts, amb un alto el foc immediat perquè Israel aturi els atacs a la franja de Gaza, a Cisjordània i al Líban, i un alto el foc immediat a l’Iran, Hamàs i Hezbol·là perquè aturin els atacs contra Israel".

Un altre dels acords que proposa adoptar aquesta moció és col·laborar amb la campanya del Fons Català de Cooperació i "promoure activitats de denúncia i sensibilització en el sentit que proposa aquesta moció".

Mocions de la CUP sobre pacificació de carrers i suport al Casal La Metxa

També en relació amb el següent ple municipal i amb aquesta mateixa qüestió, la CUP ha anunciat que presentarà una moció que, en aquest cas, se centra en el "suport al poble palestí". El text presentat per la formació anticapitalista parla de "genocidi" cap a aquest col·lectiu i assegura que "el genocidi no comença fa un any", sinó que "ja fa 76 anys que l'Estat d'Israel viola els drets humans en territori palestí".

El comunicat titlla de "colonial, d'apartheid i d'ocupació militar". La proposta de la formació cupaire també afirma que "des de la creació de l'Estat d'Israel, Palestina s'ha vist sotmesa a una neteja ètnica que pretén eliminar la seva població del mapa".

La CUP també ha avançat que presentarà dues mocions més. En una d'elles proposen avançar en "la pacificació de carrers i la promoció de la mobilitat sostenible", en què expressen el seu rebuig al predomini dels desplaçaments en vehicle motoritzat i plantegen mesures com ara "fomentar els desplaçaments a peu, en bicicleta o en d'altres mitjans no contaminants" o bé establir "espais escolars més segurs".

A nivell més concret, demanen "elaborar un nou Pla de Mobilitat Sostenible i de Pacificació de l'Espai Públic abans de finalitzar l'any 2025, garantint-hi la participació ciutadana". A més de "crear un grup de treball ampliat del Consell Municipal d'Accessibilitat", realitzar un estudi tècnic sobre la mobilitat a la Seu i "paralitzar" els projectes ja oberts de millora de la via pública fins que no s'aprovi el nou pla.

En aquest nou pla, alhora, reclamen que s'hi inclogui l'ampliació i senyalització d'itineraris escolars, l'ampliació de "carrers pacificats" (sense trànsit de cotxes), més carrils o aparcaments per a bicicletes, programes educatius sobre aquesta qüestió i "mesurar els beneficis" que creuen que tindrà la "pacificació".

Pel que fa a la tercera moció, proposen donar "suport al Casal Popular La Metxa de Ripoll", perquè consideren que estan patint "la persecució a les persones migrades o a la dissidència política" fruit de "discursos d'odi que pregona l'extrema dreta".

La CUP vol instar l'Ajuntament de la Seu a "no cedir cap espai, ja siguin sales o permisos d'ocupació de la via pública" a les formacions d'Aliança Catalana, Vox "o similars". Alhora, també reclamen que el consistori urgellenc "es comprometi a aplicar mesures d’integració en la llengua i cultura catalanes cap a persones nouvingudes".