El sindicat amenaça amb vagues si no milloren les condicions dels professors

Andorra la VellaEl Sindicat de l'Ensenyament Públic (SEP) no descarta manifestar-se ni convocar una vaga si Govern no millora les condicions laborals dels docents, segons recull RTVA. L'executiu es va comprometre a tenir enllestit un estudi sobre les graelles salarials al novembre, però encara no se sap res. Sergi Esteves, president del SEP, assegura que un dels problemes als quals s'enfronten és la manca de personal i que, actualment, els treballadors cobreixen les baixes fent hores extres. Tot i això, Esteves assegura que les respostes que prenguin davant la situació, com una vaga o una manifestació, es decidiran un cop es rebin respostes per part de l'administració al gener.