La Unió Sindical demana aturar l'entrada de temporers fins millorar l'habitatge

Andorra la VellaEls sindicats han alçat la veu en relació amb la situació dels treballadors temporers i han exigit al Govern que freni l'arribada de mà d'obra per a la temporada d'hivern fins que es resolgui la crisi de l'habitatge. Des de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), han expressat la seva preocupació pel fet que l'increment de treballadors podria agreujar les dificultats actuals per accedir a un habitatge digne.

Segons RTVA, el secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach, ha estat contundent en aquest aspecte, demanant que l'Executiu no accepti la petició de la patronal d'incorporar uns 3.000 treballadors temporers per a la propera temporada d'hivern. "No es pot permetre l'arribada de més temporers mentre no es resolgui el problema de l'habitatge", ha afirmat Ubach.

La Unió Sindical té previst plantejar aquesta qüestió en la pròxima reunió del Consell Econòmic i Social, on es discutirà la possibilitat de posar fre a l'entrada de treballadors temporals fins que les condicions d'allotjament millorin significativament. Els sindicats temen que la manca d'habitatges disponibles pugui generar més tensió social i precarietat laboral.