Sopa de Cabra, prop del 'sold out'

Andorra la VellaLes entrades dels concerts que Sopa de Cabra oferirà el 28 i 29 novembre s’han exhaurit el mateix matí que s’han posat a la venda. En menys de tres hores s’havien venut més del 75% de les entrades i al migdia estaven ja pràcticament exhaurides pels dos dies.

El grup català omplirà 385 localitats cada dia a l’Auditori Nacional d’Andorra per presentar el seu nou disc 'Ànima', en dos concerts organitzats pel comú d’Ordino i Creand Fundació. El grup liderat per Gerard Quintana ha fet públic aquest divendres un altre dels temes que formaran part d’aquest nou àlbum. La cançó ‘Hyde Park’, que han treballat conjuntament amb el grup Sidonie, se suma a les que ja es podien escoltar com 'Que et vagi' amb Triquell i 'Temps de Sega' amb la cantant Beth. El disc sortirà el 15 de novembre i la gira de

presentació de l’àlbum arrencarà al Palau de la Música Catalana el 19 de novembre. La cita a Andorra tindrà lloc a l’Auditori Nacional, el 28 i 29 de novembre, a les 21 hores.

Associació Festivals d’Ordino

El comú d’Ordino i Creand Fundació organitzen aquests concerts a través de l’Associació Festivals d’Ordino, que té l’objectiu de difondre i dinamitzar la cultura a Andorra amb concerts de qualitat i que puguin generar un ampli interès entre el públic.