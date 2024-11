Sopa de Cabra torna a emocionar l'Auditori Nacional d'Andorra

Andorra la VellaViure a un ritme més pausat i gaudir de l'art de crear i compondre cançons. Aquest és l'esperit actual dels integrants del grup gironí Sopa de Cabra, tal com explicava aquest divendres Gerard Quintana. Un esperit que tant ell com Josep Thió han sabut transmetre a la perfecció als espectadors que aquest divendres a la nit han assistit al segon concert de presentació del seu nou disc 'Ànima', que s’ha celebrat a l'Auditori Nacional d'Andorra, a Ordino.

El recital, com era d'esperar, ha començat amb el clàssic lema "Bona nit, malparits!", per continuar amb una primera part dedicada als nous temes del treball i culminar amb grans clàssics com 'Far del sud' o 'L'Empordà', que han fet aixecar a tothom de la seva butaca. "

Ens resistim a les presses i al vertigen d'aquest segle XXI. Per això, en aquest disc paladegem les cançons cullerada a cullerada" comentava, Quintana moments abans del concert, mentre recordava que aquest treball ha comptat amb nombroses col·laboracions, com les de Beth, Anaïs Vila, Clara Peya o Yolanda Sey. "Ahir va ser una sorpresa i un descobriment per a nosaltres actuar aquí. El caliu, la màgia i allò que es va crear penso que va ser especial" destacava, Quintana, tot referint-se al concert del dia anterior. "Penso que aquest auditori té una mida molt humana. Veus les cares de tothom, les seves reaccions, i això també hi contribueix" afegia, el cantant del grup.

Sopa de Cabra es va formar l'any 1979 sota el nom de Copacabana i es va mantenir actiu entre 1986 i 2001. Ara, després de gairebé cinc anys sense publicar material inèdit, tornen a presentar nou disc. "Ens estem trobant que la gent respon fantàsticament a aquestes cançons que tenen gairebé 35 anys o fins i tot més de 40. Això, d'alguna manera, fa que la música aturi el temps" remarcava, Quintana, celebrant el caràcter intergeneracional del seu públic. "Fa poc ens van preguntar: venen molts boomers? Jo sé que, quan comencem a tocar, tothom té cara de vint i pocs anys. No sé quina edat tenen, però aquesta és l'energia. I això és impagable" reflexionava el líder de Sopa de Cabra.