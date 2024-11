El sou més habitual dels funcionaris són 3.000 euros

Andorra la VellaLes xifres que facilita el departament d'Estadística amb les cotitzacions de la CASS mostren quins són els sous més habituals en cada sector. Les dades corresponen a agost d'aquest any. Si s'agafa de forma global surt l'anomenat 'salari modal' que mostra quines són les franges de sou on hi ha més empleats. Segons Estadística, el salari modal se situa en la franja d'entre els 1.600 i els 1.700 euros. El 6% dels assalariats es troben en aquesta franja. I una part molt important es mouen en les graelles immediatament inferiors o superiors.

El gràfic mostra com les franges fins a poc més de dos mil euros són les més habituals. La línia verda marca el 'salari modal' on hi ha més assalariats que està entre 1.600 i 1.700 euros. La línia groga marca el salari medià, el més habitual, amb uns 2.000 euros. I la vermella, el sou mitjà d'uns 2.400 euros. Aquest últim és tan alt perquè fan mitjana tots els sous, incloent-hi els més alts que alteren la realitat.

Comerç i Hoteleria versus funcionaris

El gràfic del salari més habitual (medià) per sector indica que dos dels més característics a Andorra, com són hoteleria i comerç, se situen al voltant 1.730. Concretament, 1.722 en hoteleria i 1.743 en comerç al detall.

La comparativa amb el sector de funcionaris (administració pública) i seguretat social mostra una important diferència. Els funcionaris tenen com a salari més habitual 2.908 euros. Hi ha altres sectors on hi ha treballadors públics o semipúblics, però estan barrejats amb privats, en major o menor mesura. L'únic barem del sou medià dels funcionaris és el sector 'administració pública i seguretat social'. I és el que més ha augmentat en l'últim any amb un 8%. Amb una excepció. Producció i Distribució d'Energia, Gas i Aigua, que inclou bàsicament el personal de FEDA i les Mútues o similars. En aquest cas, l'increment va ser d'un 10,2% dels salaris. I aquí el més habitual es troba en 3.761 euros.