Spursito afirma ser "gilip*****" davant de Figo i Broncano per tributar a Espanya sent andorrà

Andorra la VellaEl programa de televisió La Revuelta, presentat per David Broncano, va ser l’escenari d’un moment inesperat que va generar polèmica. Amb la presència del futbolista portuguès Luis Figo i el cirurgià "nómada" Diego González Rivas. Però va ser el streamer andorrà, Spursito, qui va protagonitzar una escena que va generar controvèrsia, especialment en relació amb la seva residència fiscal a Espanya.

Spursito l'estada a Espanya

El moment va arribar quan Broncano, després de descobrir que Spursito havia nascut a Andorra i tributava a Espanya. El presentador va preguntar al jove creador digital sobre la seva relació amb el país.

De fet, la resposta de Spursito va ser contundent: "I cotitzant aquí". Va afirmar Spursito amb seguretat, generant un fort aplaudiment del públic i una reacció curiosa per part de Broncano. El presentador va treure ferro a la situació amb la seva coneguda ironia.

Exemples com El Rubius i The Grefg, han estat objecte de polèmica des de fa anys. Molts d'aquests creadors de contingut van prendre la decisió de traslladar-se per optimitzar els seus impostos, atès que el tipus impositiu és molt més baix que a Espanya.

La polèmica de Spursito

Tot i que la conversa amb Broncano va ser còmoda en un primer moment, el moment més polèmic va arribar quan Spursito va afirmar davant les càmeres: "Lo que demuestra es que soy gilip*as, la verdad**". La confessió va deixar a molts espectadors sorpresos i va ser tallada ràpidament pel programa, que va passar directament al tancament.