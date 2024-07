Stéphanie Steinbrecht reivindica el no a l'acord amb la UE per no tenir "gent rara ni que demani pel carrer"

Andorra la Vella"Una i mitja de la nit. Aquesta és l'Andorra que també mola. Sense gent rara, ho sento, sense gent que demani pel carrer. Estic sola, sense problemes, sense cap sentiment d'inseguretat i això no té preu".

Així comença el vídeo gravat per l'empresària Stéphanie Steinbrecht on destaca els valors de seguretat del Principat i la seva oposició a que l'acord amb la Unió Europea pugui canviar aquest escenari. "Si tots aquests filtres (dels immigrants que venen a viure al país) poden saltar, no compteu amb mi".

Steinbrecht ha fet públic el vídeo a les xarxes socials. En el contingut també fa referència a l'excés de problemes burocràtics per a la gent que es vol instal·lar al país per engegar una activitat.