Els supermercats de la Seu d'Urgell s'encareixen, els productes bàsics passen a tributar un 2% d'IVA

Andorra la VellaLa mesura espanyola de suprimir temporalment l'IVA sobre l'oli d'oliva i els aliments de primera necessitat finalitza aquest dimarts i a partir d'ara omplir el cistell de la compra en els supermercats de la Seu d'Urgell sortirà més car, ja que els productes de primera necessitat passen a tributar un 2% en comptes del 0% establert fins ara.

Els nous tipus s'apliquen fins al 31 de desembre d'enguany amb l'objectiu que els productes abaratits vagin recuperant a poc a poc el seu tipus impositiu.

Entrant al detall, els aliments que a partir d'aquest dimarts passen a tributar un 2% són el pa, la farina, la llet, els formatges, els ous, la fruita, les verdures, hortalisses i tubercles, els llegums, els cereals i l'oli d'oliva. També és més cara la pasta, ja que, seguint les recomanacions de la Comissió Europea per a la retirada gradual de les mesures anticrisi, el tipus per la pasta i altres tipus d'olis, com el de gira-sol, puja del 5 al 7,5%.

Així doncs, la retirada progressiva de la rebaixa sobre els preus dels productes de primera necessitat finalitzarà totalment el gener del 2025, quan els productes bàsics -els que tenen un tipus superreduït- encara pujaran més, ja que tornaran al 4%, mentre que la pasta i els olis de llavors recuperaran l'IVA del 10%.