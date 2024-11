El suposat augment de la delinqüència preocupa els residents

Andorra la VellaExisteix un rum-rum en les xarxes socials, i és que molts residents insisteixen cada vegada amb més freqüència en què Andorra comença a tenir un problema amb la delinqüència.

En aquesta ocasió ha estat el robatori de tres vehicles en deu dies el que ha provocat una allau de comentaris. Es tracta d'un cas pràcticament insòlit al Principat, i molts usuaris han mostrat la seva preocupació pel tema. "Sembla que Andorra està deixant de ser un país segur", es llegeix entre altres comentaris.

Tot i que Andorra sempre surt en les llistes de "països més segurs del món", cosa que és veritat, la sensació de la població és diferent. Existeix una incongruència entre les dades i la sensació de la gent, tot i que sí que és cert que les dades relatives sí que parlen d'un augment del 22% en la delinqüència al Principat.

La inseguretat és un aspecte cada vegada més protagonista en les eleccions polítiques, tot i que resulta difícil discernir entre el que sí que són problemes reals, que existeixen, i la propaganda interessada que busca afavorir determinades opcions polítiques, sempre generant odi sobre minories.

És interessada la relació entre migració i delinqüència? Evidentment sí. Això no treu, per altre costat, que els grans moviments migratoris descontrolats, fruit de crisis econòmiques o conflictes armats de tercers països, provoquen situacions de tensió en els països receptors, principalment quan aquests últims no tenen les eines necessàries o la capacitat de fer-ne front.