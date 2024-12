Talls a la carretera de Cortàs a Bellver de la Cerdanya per un cotxe accidentat

Andorra la VellaEls Bombers treballen des de les 17.39 hores en un accident de trànsit a la carretera de Cortàs, al municipi de Bellver de la Cerdanya, on un vehicle ha quedat totalment bolcat. L’incident ha provocat afectacions al trànsit en ambdós sentits de la circulació, segons han informat els equips d’emergències.

Encara no s’han detallat les causes del sinistre ni si hi ha hagut ferits. Els serveis d’emergència continuen treballant a la zona per estabilitzar la situació, retirar el vehicle i restablir la normalitat viària el més aviat possible.