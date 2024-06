Talls a diferents punts del Pirineu i a la connexió Andorra-la Seu per la protesta dels pagesos

Andorra la VellaEls pagesos catalans han fet efectiu el tall que s'havia anunciat a l'N-145 entre la Seu d'Urgell i Andorra arran de la protesta convocada per aquest dilluns per Revolta Pagesa. A hores d'ara els manifestants ja han arribat amb els seus tractors a la rotonda de les Valls de Valira -la darrera abans d'arribar a la Farga de Moles- per bloquejar tant l'accés com la sortida al Principat, la qual cosa ja ha començat a provocar aglomeracions de vehicles que es dirigien cap a la Seu. La manifestació s'ha iniciat amb una marxa lenta que, fins a arribar a la carretera d'accés a Andorra, ha provocat retencions en la circulació al llarg de la carretera C-14. Tanmateix, el Servei Català de Trànsit ha informat que s'ha tallat l'N-260 i l'N-145 a la Seu d'Urgell en ambdós sentits de la marxa, l'N-152 a Puigcerdà en els dos sentits i el mateix passa a l'-230 a Bossòst.

La protesta, que promou Revolta Pagesa i la Unió d'Associacions del Sector Primari Independents (Unaspi), afectarà també altres punts fronterers de Catalunya. Es preveu que el tall s'allargui durant 24 hores malgrat les exigències del Govern per demanar que les manifestacions no tinguessin afectació sobre Andorra.

Els pagesos que promouen les concentracions en els accessos entre Espanya i França esperen que sigui una jornada "històrica" i "sense precedents". La mobilització compta amb el suport de diverses associacions agràries d'arreu de l'estat espanyol, entre elles del País Basc, l'Aragó, Navarra, València, Lleó, Castella la Manxa o Cuenca. A la banda francesa, s'hi suma el Moviment Independent Francès.