Talls de trànsit a la CG-1 entre Sant Julià i Andorra la Vella aquest dimarts

Andorra la VellaEl Servei de Mobilitat ha informat que demà al matí la CG-1 romandrà tallada al trànsit a l'altura de la rotonda d'Aixovall per treballs de seguretat realitzats pel COEX. Aquestes actuacions podrien provocar noves afectacions per als conductors que circulin per aquesta zona.

A partir de les 09.30 h, hi haurà un tall d'un carril en sentit nord, que podria generar retencions en aquesta via. A més, entre les 10.45 h i les 11.30 h, es preveu un tall total de la carretera en ambdós sentits durant un màxim de 10 minuts.