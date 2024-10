Tancament de l'aparcament del Parc Central el mes d'octubre

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha anunciat que l'aparcament del Parc Central romandrà tancat entre el 2 i el 31 d'octubre a causa de la 45a edició de la Fira d'Andorra la Vella, la qual se celebrarà del 25 al 27 d'octubre. El muntatge de l'envelat s'iniciarà el dijous 3, per la qual cosa, l'equipament haurà de quedar lliure de cotxes. Per aquest motiu, el dimecres 2 ja no es permetrà l'entrada de nous vehicles pels accessos del carrer Pere d'Urg i de l'avinguda Tarragona.

Un cop fet el desmuntatge de l'envelat, el pàrquing recuperarà les 540 places disponibles a partir del 31 d'octubre a la tarda, quan finalitzin els treballs i l'espai estigui completament lliure. De forma excepcional, però, i tenint en compte l'elevada afluència que es preveu el cap de setmana de la festivitat de la Verge del Pilar a Espanya, de l'11 al 13 d'octubre s'aturarà el muntatge i s'habilitarà una zona d'estacionament parcial.

Així mateix, l'accés a la minideixalleria situada a l'aparcament del Parc Central quedarà inhabilitada del 3 al 31 d'octubre.