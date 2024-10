La temperatura mitjana del setembre va ser de 14,8 graus

Andorra la VellaSegons les dades proporcionades per Acció Climàtica Andorra i l'estació central de FEDA, el mes de setembre de 2024 es va caracteritzar per ser un mes plujós i amb temperatures dins de la normalitat, tot i presentar una lleugera anomalia negativa de -0,4 °C, la primera des del gener de 2023.

Els registres de precipitació acumulada van ser de 93,1 mm, amb una distribució irregular: més generosa a la zona nord del país i més discreta a l'est. Aquesta xifra va situar les precipitacions lleugerament per sobre del que és habitual per a aquest mes.

La temperatura mitjana registrada a l'estació central va ser de 14,8 °C, amb una amplitud tèrmica destacada al llarg del mes. L'1 de setembre, es va registrar la temperatura més alta del mes, amb 29,1 °C a la Borda Vidal, mentre que la temperatura més baixa va ser de -4,6 °C el dia 14 a la Solana.

El mes va començar amb un clima càlid, però ràpidament les temperatures van caure, coincidint amb les primeres temperatures negatives a alta muntanya el dia 4. A més, el vent de nord del dia 5 va propiciar humitats molt baixes, la qual cosa va provocar rècords de temperatures mínimes, com els 1,2 °C a la Borda Vidal.