Temperatures per sota del 15 graus a tot el país

Andorra la VellaEl temps a Andorra ha experimentat un gir inesperat en les darreres hores. Tot just fa unes setmanes es van assolir temperatures rècord al Roc de Sant Pere durant una intensa onada de calor que va fer història, però ara, el país ha registrat una caiguda significativa de les temperatures. Segons el Servei Meteorològic d’Andorra, els termòmetres han baixat per sota dels 15ºC a tot el país i fins i tot per sota dels 10ºC a les zones de muntanya alta.

Aquest canvi brusc ha agafat per sorpresa a molts, que encara recorden la intensa calor que va marcar el mes de juliol. Les autoritats meteorològiques han recomanat estar atents als pròxims informes, ja que el temps podria continuar inestable en els propers dies.