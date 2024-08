Tempestes dilluns i dimarts a la tarda

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic Nacional pronostica que el matí de dilluns serà ben assolellat, tot i que a la tarda es formaran núvols convectius que deixaran tempestes, sobretot entre el Madriu i la Cerdanya, que podran afectar Andorra a darreres hores de la tarda. Els ruixats podrien anar acompanyats d'activitat elèctrica. Pel que fa al dimarts, encara que les pressions continuaran sent protagonistes, no s'enregistraran temperatures tan elevades com les que van tenir lloc la setmana passada ni una atmosfera tan aturada. A la tarda, la previsió és que el creixement de núvols convectius deixi tempestes localment intenses.