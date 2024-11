Temporers a habitacions compartides a 500 euros mensuals i amb condicions precàries

Andorra la VellaL'arribada de temporers ha 'agreujat' la 'greu' situació del mercat de lloguer. Tot i que ja s'ha publicat tant, segons les fonts immobiliàries consultades, que la ciutadania "ja no s'escandalitza" com abans. Amb les "animalades que han sortit" ja s'ha entrat en una certa normalitat.

Es recorda que anuncis com el del lloguer d'una llitera a la Massana en una habitació amb tres persones més per 250 euros al mes. Aquest anunci a Facebook "un any abans hauria provocat una manifestació, però la gent ja s'ha resignat". La imatge mostra una habitació que sembla tenir menys de sis metres quadrats on a prou feines entren dues estructures de lliteres. Entren quatre persones que hauran de conviure en unes condicions molt precàries. Lliteres-pastera i un propietari que per una habitació tan petita cobra mil euros al mes.

Encara pitjor

Tres immobiliaris han confirmat que l'escenari encara està pitjor. El cas de les lliteres-pastera a la Massana "ha estat àmpliament superat". S'estan oferint habitacions compartides entre quatre persones i que han de pagar 500 euros al mes. Hi ha temporers que ja estan pagant aquest preu. Són 500 euros per un quart d'habitació, convivint amb tres desconeguts.

Afirmen els immobiliaris que s'està veient com ara en els anuncis tot s'explica per privat ja que el nivell d'aprofitament de la situació és "de vergonya aliena". Acabar rebent 2.000 euros al mes per llogar una habitació traient partit de la desesperació d'altres éssers humans és "ser un miserable".

Els immobiliaris indiquen que Govern hauria de controlar molt més els casos d'abusos. I recorden que la temporada ni tan sols ha començat i que les situacions de precarietat dels temporers pot arribar a límits insospitats.