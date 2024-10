Tensió a la compareixença d'Imma Tor entre Berna Coma i Escalé

Andorra la VellaUn enfrontament verbal entre el líder de l’oposició, Cerni Escalé, i la presidenta de Política Exterior, Berna Coma, ha tensat la compareixença d’Imma Tor, ministra d’Afers Exteriors, que havia estat convocada per informar sobre els convenis bilaterals i multilaterals d’Andorra, així com sobre les accions rellevants del país a l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE).

Tensió entre consellers

Cerni Escalé va retreure al Govern no haver donat resposta a diverses preguntes durant la compareixença, afirmant que “si el Ministeri d’Exteriors no té informació sobre qüestions que afecten directament la credibilitat d’Andorra o la seva relació amb els països veïns, està fallant la comunicació interna”.

Berna Coma va interrompre Escalé per defensar l’actuació del Govern. “Jo li voldria dir una cosa. Sí que és veritat que fem una compareixença en què hem de fer preguntes, que ens venim a informar dels convenis i està bé, però les crítiques al Govern penso que no han de procedir d’aquesta manera. Hem de fer les preguntes, demanar sobre els convenis, la informació que creguem necessària, però la crítica al Govern no em sembla adequada.”

"La nostra missió com a parlamentaris és la de contrastar"

Escalé, en la seva rèplica, va defensar el dret de l’oposició a ser crítica. “Gràcies, senyora presidenta. Nosaltres, en una compareixença pública, aquí i en qualsevol país del món, s’interpel·la al Govern amb una pregunta o comentari de fons. La nostra missió com a parlamentaris és la de contrastar. I com a parlamentaris de l’oposició també és ser crític en el moment que pensem que hi ha una diferència de criteris. No se m’ha contestat cap de les preguntes i se m’ha dit que no anaven ben orientades. He cregut pertinent respondre a aquest comentari, sense afegir res més.”

L’enfrontament entre Escalé i Coma va ser breu, però intens. La ministra Imma Tor va subratllar que en moment de negociacions Govern “parlar d’elements precisos d’aquestes negociacions pot posar en dubte el bon desenvolupament d’aquestes“.

