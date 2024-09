El tercer tram del vial de la Massana estarà enllestit en dos anys i costa 10,8 milions

Andorra la VellaEl Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta del titular de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, l'adjudicació de les obres del tercer tram de la desviació de la Massana-Ordino a la CG-3, que ha recaigut sobre la UTE Cevalls-Copsa per un import de 10.846.953,80 euros. Els treballs tenen un termini d'execució de dos anys. D'aquesta manera, s'avança en fer realitat una infraestructura clau per descongestionar el trànsit del centre de la vila massanenca i per millorar, a la vegada, la qualitat de vida de tots els ciutadans del país.

Entrant al detall, cal recordar que el desembre del 2023 es van adjudicar les obres el tram 2, anomenat així formalment tot i ser el primer que s'ha executat, ja que el tram 1 és el túnel –previst al projecte inicial del Pla sectorial del 2005– que es va descartar pel seu elevat cost econòmic i que sortiria des del túnel dels Dos Valires. Els treballs d'aquesta primera fase –anomenada tram 2– van començar al febrer d'enguany i es preveu acabar al febrer 2026. Té una longitud d'uns 610 metres i connecta just al revolt de la CG-3 a la Serra de l'Honor, on habitualment es concentra el trànsit d'accés sud a la Massana en hores punta.

Ara, s'adjudica el tram 3 –tot i que, és la segona fase que s'executarà–, que té una longitud d'uns 500 metres i diversos viaductes sobre rius. El seu traçat preveu el creuament del riu Valira del Nord des del camí ral de la Cabanota, donant continuïtat amb tram 2, fins a la zona del pont de Palanques. Es destaca que, malgrat que les obres del tram 2 encara s'estan enllestint, s'ha adjudicat el tram 3 seguint el precepte de la construcció de la desviació: a mesura que es vagin ultimant fases constructives s'aniran licitant i adjudicant les següents per tal d'avançar ràpidament l'obra.

Pel que fa a tot el projecte, es recorda que s'ha dividit en 4 trams principals de sud a nord, 2 dels quals ja s'han adjudicat, comptant el d'avui. Així doncs, el punt on acabi el tram 3 es dividirà en un ramal d'uns 390 metres –anomenat tram 4– en direcció a Arinsal i que connectarà amb la CG-3 al seu pas pel Telecabina. A més, també sortirà un altre ramal –anomenat tram 5– d'uns 450 metres que anirà cap a Ordino, connectant així la desviació amb la CG-3 en aquest sentit en dos punts: al pont de la caserna massanenca dels Bombers i en un enllaç a l'altura de la Farga Rossell. Ambdós ramals permetran circular directament cap a la zona d'Arinsal i d'Ordino, i tant un com l'altre es licitaran durant els pròxims mesos.

D'aquesta forma, a mesura que es vagin ultimant fases constructives s'aniran licitant i adjudicant les següents per tal d'avançar en l'obra ràpidament i poder tenir la desviació totalment enllestida durant el 2027. Tot i ser un traçat d'uns 2 quilòmetres en la seva extensió íntegra, es tracta d'una obra complexa perquè, donada l'orografia del terreny, s'han hagut d'incloure elements com ara murs de sosteniment o viaductes per tal de sortejar situacions com ara canvis d'una banda a l'altra del riu.