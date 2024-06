Andorra la VellaLa tercera edició de l’Aravell Golf Andorra Open by Creand està preparat perquè un total de 144 jugadors procedents de tot Europa, i amb un alt contingent d’espanyols (47) lluitin a partir d’aquest dijous i fins dissabte, per la victòria al camp d’Aravell.

Un torneig especial perquè coincideix amb els 25 anys de creació del camp, dissenyat pel doble campió del Masters, José Maria Olazábal. Un recorregut de 6,155 metres, par 71. La competició va completar el quadre de participants aquest dilluns després de disputar-se una prèvia en què els 20 primers classificats es van guanyar el bitllet per a un torneig que reparteix 40.000 euros en premis, amb un xec de 5.800 per al campió i que s’emportarà a més 6.525 punts de l’Ordre del Mèrit, buscant una de les cinc primeres places que donen accés al Challenge Tour.

Al torneig d’Aravell, la participació serà d’autèntic luxe, ja que prendran part els 10 millors de l’Ordre del Mèrit a excepció de Maximilian Steinlechner, que ocupa la desena plaça. Estaran representats 21 nacionalitats entre els 144 jugadors previstos que arrenquin aquest dijous. Sí que hi haurà alguns dels guanyadors d’aquesta temporada amb l’excepció de l’espanyol José Antonio Sintes Navarro, Steinlechner i Antoine Auboin. La resta de favorits acudeixen a la cita a Aravell entre un nombrós grup d’espanyols que volen endur-se el títol a casa.

Destaca la presència per segon any consecutiu de Juan Postigo, que va aconseguir el tercer lloc mundial al rànquing de Golf Adaptat amb la seva doble victòria al Campionat d’Europa de Golf Adaptat el 2021 i el seu important triomf a Abu Dhabi, el 2023.

A més de Postigo, prendran part alguns veterans del DP World Tour i guanyador al Challenge Tour, com el barceloní Álvaro Velasco, i amb experiència al primer circuit europeu com Pep Angles, Pol Bech o Emilio Cuartero, i joves professionals com Jordi Panes, Eduardo Rousaud o Víctor García-Broto, guanyador de l’Alps Grand Final 2021. Al torneig no faltarà la presència de professionals andorrans com Kevin Esteve, Eudald Taule, i els amateurs Ricky Morat i Eric Galimany. El torneig es disputa a un total de 54 forats i es farà un tall després de la disputa de les dues primeres jornades i on entraran els 40 millors i empatats. En cas que hi hagi empat final després dels 54 forats, es jugarà un desempat a mort sobtada per determinar el campió.