El terreny del laboratori de Grifols podria ser destinat a un centre sociosanitari

Andorra la VellaEl comú d'Ordino ha prioritzat la construcció d'un centre sociosanitari per a l'any vinent, amb la possibilitat d'ubicar-lo en els terrenys on inicialment s'havia previst el centre de recerca de Grifols. Aquests terrenys, de moment, es tornaran a subhastar per a pastures.

Segons RTVA, també es planteja la millora de diversos barris del poble, com la Clota Verda i Ribera Amunt. A més, les obres de l'hotel Casamanya començaran a finals d'aquest any i es preveu que finalitzin el 2025, moment en què acollirà el ministeri de Medi Ambient.