TheGrefg farà pisos de luxe a Escaldes després de fer fora de l'edifici als llogaters

Escaldes-EngordanyL’influencer andorrà Dani Abreu ha explicat que ha hagut de marxar del pis on vivia amb els seus pares a Escaldes perquè el youtuber TheGrefg “ha comprat l’edifici i ha fet a tothom fora per fer pisos de luxe”. L’edifici amb una dotzena d’habitatges es troba al carrer Josep Viladomat d’Escaldes prop de Caldea. Fa uns mesos, l’empresa Grefito, propietat del youtuber espanyol resident a Andorra David Cánovas ‘TheGrefg’, va enviar una carta als inquilins anunciant que havien de marxar perquè l’edifici es reforma per transformar els habitatges en pisos d’alt estànding.

El bloc en qüestió és diferent d’aquell on vivia l’àvia que el youtuber va intentar desnonar i que va acabar perdent el cas als tribunals andorrans. TheGrefg va optar per vendre’s aquell edifici enmig d’una forta polèmica i una allau de crítiques tant des del Principat com des d’Espanya.

Sense resistència

Abreu ha indicat que “és molt fort” i ha explicat que els inquilins, a diferència del cas de la padrina, no s’han resistit a marxar. Els veïns van consultar amb un advocat que va ratificar que tot el procés “era legal”. Ha comentat que en el cas de l’habitatge on viu amb els seus pares “estàvem pagant mil euros i té tres habitacions i dues sales de bany”, un preu força baix pel nivell actual dels arrendaments al Principat, especialment molt a prop del centre com en aquest edifici. Les declaracions d’Abreu han estat realitzades al programa Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional d’Andorra del periodista Gabriel Fernández.

L’influencer andorrà, de 22 anys, s’ha mostrat “enfadat” per situacions com aquesta que aboquen a famílies a una situació molt complicada per la dificultat de trobar habitatge de lloguer a Andorra i amb uns preus disparats. Ha afegit que la seva família ha aconseguit trobar un nou pis de lloguer, però no té referència de si la resta d’inquilins que han de marxar ja disposen d’una alternativa per anar a viure.

La polèmica de l’àvia de 80 anys

Grefito, l’empresa immobiliària TheGrefg, va intentar desnonar una dona de 80 anys del pis del carrer Obac d’Escaldes que formava part d’un edifici que el youtuber havia comprat el 2020. Grefito va deixar de renovar els contractes dels inquilins i van marxar tots excepte la padrina. La dona tenia un contracte anterior a la normativa actual de lloguers, ja que va entrar com a llogatera el 1989, i es va negar a marxar. Va posar una demanda a TheGrefg per assetjament perquè marxés. Reclamava que les obres, per forçar-la a marxar, havien convertit el seu pis en inhabitable amb molt de fred, sense accés a aigua i problemes amb les llums de l’entrada.

La Batllia va donar la raó a la dona l’octubre de 2021. Va obligar a TheGrefg a fer tancaments per limitar el fred, garantir el subministrament d’aigua i reparar els punts de llum en l’entrada de l’habitatge. Grefito va recórrer contra la decisió, però va perdre. La sentència va ser dura. Fins i tot indicava que el comportament envers la padrina podria derivar en “responsabilitats distintes a les civils”. Aquesta via no va prosperar perquè a Andorra no existeix el delicte d’assetjament immobiliari.

L’abril de 2023, TheGrefg va presentar una petició de desnonament de la padrina. La Batllia va concedir la demanada i va establir que la dona havia de deixar l’habitatge l’agost. L’advocat de la dona va recórrer, el cas va esdevenir públic i el youtuber va patir una forta campanya de crítiques. Precisament a l’agost, el Tribunal Superior va donar la raó a la inquilina. TheGrefg va optar per vendre’s l’edifici per tancar el tema.