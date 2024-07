Torres defensa que davant d'un informe d'avis groc "no vam tenir cap dubte que calia cancel·lar l'esdeveniment"

Andorra la VellaEl ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, s’ha referit aquest dimarts, en el marc de la presentació oficial de l’Andorra Epic Pyrenees 2024, a les crítiques rebudes per la suspensió del concert de David Guetta d’aquest diumenge i al fet que la marca Andorra hagi quedat “danyada”. “Hi ha molts esdeveniments que s’anul·len arreu dels diferents territoris. Això no és una cosa única d’Andorra i, al final, penso que s’ha d’actuar amb prudència” ha destacat, Torres. “Evidentment, nosaltres valorarem la situació amb el cap fred i, de cara al setembre, veurem de quina manera es pot redefinir” ha afegit, el titular de la cartera de Turisme amb relació al festival Andorra Mountain Music.

En aquest sentit, Torres ha deixat clar que els primers interessats a celebrar el festival eren Andorra Turisme i el mateix ministeri de Turisme, però que, per sobre de tot, hi havia la seguretat de les persones. “Davant d’un informe i d’un avís groc per part de Protecció Civil no vam tenir cap dubte que calia cancel·lar l’esdeveniment” ha assenyalat, el ministre de Turisme. “Sabem que ha generat molèsties, que teníem més de 10.000 entrades venudes amb un públic on el 80% era de l’exterior. Evidentment, aquests dies no són senzills perquè, no ens enganyem, és una gran decepció” ha lamentat, Torres, qui, per altra banda, també s’ha mostrat satisfet per la decisió presa i ha avançat que l’assegurança cobrirà totes les despeses. “Si haguéssim obert les portes del recinte, no hauríem tingut la cobertura de l’assegurança. Per això, fins a l’últim moment vam intentar avaluar si les previsions canviaven per poder obrir” ha indicat.

Davant d’una pregunta de la premsa on s’ha plantejat que aquesta situació potser no hauria passat amb l’existència del multifuncional, Torres ha admès que es tracta d’un equipament necessari per al país, però també ha indicat que, en aquests moments, i, a escala pressupostària, l’executiu té altres prioritats, com l'habitatge a preu assequible. Per altra banda, i davant d’una qüestió sobre el caixet de David Guetta, Torres ha afirmat que l’artista ha cobrat la seva retribució corresponent per part de Live Nation. “Nosaltres no som els organitzadors principals; l’organització principal és Live Nation. Tenim un contracte amb ells que ens permet fer aquesta contribució, i, al final, són ells els responsables de tota la logística. Ens consta que Live Nation ha satisfet el caixet de David Guetta” ha afirmat, el ministre de Turisme.