Les tradicions andorranes guanyen protagonisme a la 42a edició de l’Ésdansa

Andorra la VellaLes tradicions andorranes seran les protagonistes de la 42a edició de l’Ésdansa, el festival de dansa d’arrel tradicional, que se celebra del 19 al 25 d’agost a les Preses (Garrotxa). D’una banda, les codirectores de l’Esbart Valls del Nord, Pilar Capdevila i Sandra Tudó, en el marc de la Formació Ésdansa oferiran tres tallers: un per als joves d'11 a 16 anys -anomenat Ésdansa't Jove- i dos per adults -Ésdansa't Adult. Capdevila i Tudó donaran a conèixer danses com el 'Contrapàs d'Ordino', l’'Esquerrana' o el 'Ball de bastons' de la Massana i també s'endinsaran en noves creacions basades en la tradició d'arrel, treballant fragments com la 'Dansa de Canillo', la 'Farandola d'Andorra' i l''As d'Oros d'Escaldes-Engordany'. Els tallers s’impartiran els dies 19 i 23.

També el divendres 23 d’agost a la tarda, el president de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, periodista i membre del consell assessor de Patrimoni del Govern, Albert Roig, oferirà una xerrada sobre el patrimoni festiu andorrà. Porta per títol ‘Festes d’interès cultural. Patrimoni immaterial d’Andorra’ i Roig donarà a conèixer als assistents les setze festes declarades d’interès cultural que estan incloses a l’Inventari general de Patrimoni cultural d’Andorra com a béns immaterials.

Dissabte 24 d’agost al matí es farà un taller de falles en el qual primer es donaran a conèixer les diferents tipologies de falles que es fan a Andorra; és a dir, la tradicional d’escorça de beç, la de paper de pasta de pi i la de llum, i posteriorment es durà a terme un taller pràctic de les dues darreres (per adults la de pasta de pi i per infants la de boles de llum). El taller l’impartiran diferents fallaires d’Ordino alguns dels quals també membres de l’esbart.

El plat fort arribarà el dissabte 24 al vespre a partir de les 19.30 hores, quan el cos de dansa de l’Esbart Valls del Nord escenificarà l’espectacle ‘L’última ossa d’Ordino’, basat en la farsa burlesca que porta el mateix nom. L’esbart va crear aquest ball l’any 2023 commemorant el reconeixement Unesco com a patrimoni immaterial de la humanitat de les festes de l’os dels Pirineus, entre les quals hi ha la representació ordinenca. Els dansaires ballaran amb la música en directe de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) dirigida pel mestre Albert Gumí que va fer la composició expressament per l’espectacle. La coreografia és de Lluís Calduch i Jordi Rubio. Posteriorment, el cos de dansa oferirà el ball ‘Fallaires d’Ordino’, una dansa que per primera vegada es podrà veure fora del seu lloc tradicional ja que és el ball que obre la festa de les falles d’Ordino a la plaça Major i que va ser creat expressament amb aquesta finalitat. La coreografia és de Clàudia Borràs, Pilar Capdevila i Sandra Tudó i la música és de Jordi Barceló.