Un tràiler de Càritas Andorra a València amb 32 tones de material de primera necessitat

Andorra la VellaUn tràiler de Càritas Andorra amb 32 tones de material de primera necessitat (alimentació, roba, productes d'higiene i material de neteja, entre altres) posarà rumb a València dissabte per poder ajudar als pobles afectats per la DANA. En la iniciativa, que compta amb la col·laboració de l’empresa Transports Areny i Grup Sant Eloi, també han participat joves de les escoles dels tres sistemes educatius, fet que els ha portat "a ser protagonistes, a transmetre valors a les noves generacions, que puguin viure el valor de la solidaritat i viure esperançats" ha explicat el delegat episcopal de Càritas Andorra, mossèn Pepe Chisvert. "És un motiu d'alegria com a país poder donar resposta a una emergència com els aiguats. El Manual Digest ens ho recorda: hem de tenir bon veïnatge" ha expressat, afegint que "si es va donar resposta quan la guerra d'Ucraïna, hem volgut tenir també aquesta resposta" amb els valencians. En aquest sentit, alguns dels estudiants han acudit a l'aparcament Les Costes, on s'ha carregat el tràiler, per ajudar a les tasques d'organització de les donacions al vehicle.

Els 32 palets que viatjaran aquest cap de setmana cap a la 'Terreta' contenen 16 tones de menjar, estris de neteja, aigua, productes d'higiene personal i neteja; i unes altres 16 que corresponen a roba i material tèxtil que aporta directament Càritas Andorrana procedent del Rober. En total, han estat 30 joves de batxillerat i secundària del col·legi Sant Ermengol, del Mare Janer i de l’escola Sagrada Família d’Escaldes-Engordany que han participat aquest divendres al matí per organitzar les donacions.

"És una activitat molt solidària. Em sento molt bé fent-la perquè crec que a tots ens agradaria que si estem en un moment difícil ens ajudessin" ha mencionat Núria Prados, alumna de 4t d'ESO del col·legi Maria Janer. Qui ha concordat amb la seva visió ha estat l'estudiant de l'escola Sagrada Família Pelayo Rodríguez, qui ha afegit que la iniciativa suposa un aprenentatge "per saber les accions que fan Càritas i com puc ajudar a la gent".

Per la seva part, el director del col·legi Maria Janer, Juan Ignacio Pérez, ha qualificat de "favorable" la jornada de col·laboració per als alumnes. "Com a escola cristiana és una iniciativa que ens omple de joia. Veure els alumnes que han vingut voluntàriament, perdent-se activitats lúdiques com el cinema espiritual, és un orgull" ha asseverat. De fet, aquesta acció es complementa amb els valors difondre des dels centres educatius: la col·laboració, el treball en equip, la cooperació i el bon ambient de treball.

Aquesta acció, realitzada en coordinació amb Càritas Diocesana de València i la Universitat Catòlica Sant Vicenç Màrtir, ha estat possible gràcies a la col·laboració de Transports Areny, Grup Sant Eloi, GM Consultors, UdA Solidària, grup Inditex, Farmàcia Enclar i Rètols la Font. En aquest sentit, mossèn Pepe Chisvert ha incidit en el fet que els camions i desplaçaments estan "a cost zero" gràcies a les donacions dels empresaris, a més que rebran notícies en quant l'ajuda arribi a terres valencianes.

Continuar aportant temps després

L'actualitat sempre té repercussió. Tanmateix, mossèn Pepe Chisvert ha incidit en la necessitat de continuar ajudant mesos després de la tragèdia. "Aquesta és una campanya d'emergència, però d'aquí un, dos o tres mesos, volem donar resposta a reconstruir alguna escola o fer una acció concreta segons les necessitats de Càritas València" ha confirmat.

Més accions de Càritas Andorra

Paral·lelament, continua oberta una campanya de recollida de fons per ajudar als afectats per les inundacions tant per part de les Càritas parroquials i Càritas Andorrana en coordinació amb Càritas Diocesana de València. Així doncs, s'han obert diversos comptes bancaris a les diferents banques del país per poder realitzar les donacions. Les aportacions també es poden realitzar als IBANS de les diferents Càritas parroquials i a través de BIZUM amb el codi 07399 indicant el concepte 'Aiguats'.

Càritas Andorrana està en contacte permanent amb Càritas València per coordinar aquestes accions i d’altres que es puguin anar planificant en els dies vinents. La voluntat és oferir tota l’ajuda possible perquè les persones afectades tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques.