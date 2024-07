Treballadors exigeixen 6 milions d'euros al SAAS per la paga per objectius

Andorra la VellaEl comitè d'empresa del SAAS i la branca sanitària de l'USdA presentaran a la Batllia una demanda col·lectiva per exigir sis milions d'euros, corresponents a la paga per objectius que consideren que els hi deu la institució.

La demanda suma fins a 152 treballadors, tal com informa RTVA. Aquesta xifra correspon al 12% de la plantilla.

Des dels sindicats valoren positivament aquest pas endavant i destaquen que alguns han desistit perquè no han obtingut a temps els contractes de treball necessaris per poder sumar-se, o també per la por d'alguns a represàlies.

Des del SAAS ja han encarregat un estudi que analitzi en profunditat quin és el recorregut real de la demanda.