Tremosa avisa: "El rebuig a l'acord amb la UE té costos per Andorra"

Andorra la VellaL'exdiputat i exconseller d'Empresa i Coneixement del govern de la Generalitat de Catalunya i exeurodiputat Ramon Tremosa ha avisat que el rebuig a l'acord amb la Unió Europea "té costos" per Andorra i, en cap cas, suposa "quedar-se com fins ara" . Ha alertat dels perills per al Principat tancant la porta a Europa si en el futur es produeixen situacions complicades com crisis financeres o sanitàries.

Tremosa ha fet aquestes declaracions en una entrevista en el programa l'"Avui serà un bon dia", de Ràdio Nacional d'Andorra. Amb 10 anys d'eurodiputat al Parlament Europeu, destaca que Maroš Šefcovic, vicepresident executiu de la Comissió Europea ha fet "un gran esforç per tancar l'acord" amb Andorra. No s'amaga amb l'advertència: si Andorra tanca la porta i, d'aquí a un temps vol tornar a negociar, possiblement "s'hi trobarà una gent que no els ajudaran".

Si Le Pen presideix França...

Tremosa considera que no hi ha cap possibilitat que Andorra "d’aquí a 3 anys podrà anar a Brussel·les i millorar les condicions de l'actual acord". I augura un escenari d'alt voltatge per a Andorra si Marine Le Pen presideix França. Amb un escenari hostil "oblideu-vos de picar a la porta de Brussel·les durant anys". Comenta que "se'm fa molt difícil d'imaginar que hi pugui haver un millor acord que aquest".

És partidari d'un referèndum abans de l'aprovació dels 27 parlaments europeus. El seu argument és que "Quin missatge dones als parlaments europeus si els 27 parlaments voten que 'sí' a l'acord i després surt que no?". Afegeix que "els beneficis del mercat únic europeu són molt poderosos". Cita el cas d'Estònia que amb Europa al seu costat ha fet un salt "espectacular en 20 anys". Conclou que Estònia és més sobirana gràcies a la situació econòmica generada d'estar amb la UE que "Argentina o Turquia".