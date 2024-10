Tres aspirants per al TEDH

Andorra la VellaGovern ha confirmat que, per ocupar la plaça de jutge que ha deixat Pere Pastor al Tribunal Europeu de Drets Humans a Estrasburg, hi ha una nova terna de candidats. Aquesta divendres a la tarda es va exhaurir el termini per presentar les candidatures i, finalment, s'han cobert en el quart intent.

El pròxim pas és la validació per tal de confirmar que els aspirants compleixen amb els requisits demandats. Un cop finalitzi aquesta fase, es faran públics els noms. Segons recull RTVA, hi ha tres candidats per culminar el relleu.