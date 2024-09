El Tribunal Superior anul·la l'augment de la suspensió del permís de conduir per un error de transcripció

Andorra la Vella"Delicte menor de conducció de vehicle automòbil sota l’efecte de les drogues i l’alcohol previst (...), altre delicte menor de possessió de droga tòxica per al propi consum (...), i altre delicte menor de consum de droga tòxica cocaïna (...) amb la pena de tres (3) mesos d’arrest nocturn (arrest parcial diari) condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de dos (2) anys, a una pena de privació del permís de conduir per un període de set (7) mesos i a una pena única de multa per import de mil cent cinquanta euros (1.150€)".

Aquesta sentència de l'ordenança penal, judici ràpid, va ser notificada a l'acusat i a la fiscalia i ningú va fer cap oposició. Havien enxampat al conductor begut, amb un índex d'1.8 grams d'alcohol per litre de sang, positiu en drogues THC i cocaïna, tot i que en una altra part de l'aute diu metamfetamina.

Dies després, algú es va adonar que quan la batlle va pronunciar la pena va dir 'disset' en referència als mesos de suspensió del carnet de conduir la transcripció en el text escrit de la sentència recollia 'set'.

La batlle feia un nou apunt 13 dies després: "Rectificar l’error material contingut en l’apartat segon de la part dispositiva de l’Ordenança penal de data 10.02.2024, en el sentit de que la pena de privació del permís de conduir ha de ser de disset (17) mesos i no de set (7) mesos."

Augmentar deu mesos "no és un simple error aritmètic o de transcripció"

Aquí sí que va haver-hi oposició. El conductor va recórrer contra l'augment de "la pena de privació del permís de conduir en deu mesos, no podent-se considerar que es tracta de la correcció d’un simple error aritmètic o de transcripció, sinó que representa la modificació amb efectes desfavorables, prohibits en dret penal, d’una resolució judicial ferma".

La Batllia defensava que era un error de transcripció i que tant la fiscalia com l'acusat van acceptar la pena de 17 mesos que va ser pronunciada oralment per la batlle. I indicava que els 'set' mesos serien fins i tot inferiors al que el propi acusat demanava abans de sewr condemnat a 'disset'.

S'apuntava que "es va procedir a la detenció i condemna de M.G. que conduïa amb una taxa d’alcoholèmia d'1,80 g/l/s i sota l’efecte de les drogues THC i amfetamina; -si la pena finalment proposada per la Batlle en funcions de guàrdia hagués estat de set mesos de privació del permís de conduir, hauria estat el Ministeri Públic qui s’hagués oposat a l’ordenança penal. I tractant-se d’un error manifest, podia rectificar-se en qualsevol moment, atenent que no altera ni agreuja la pena acceptada oralment de l'acusat en el marc del procediment d’ordenança penal".

Vuit dies tard

El Tribunal Superior va indicar en el recurs del conductor per recuperar els '7' en comptes dels '17' que “les sentències un cop fermes, tenen el valor de cosa jutjada i no poden ésser modificades o anul·lades llevat els casos previstos per la llei o quan excepcionalment el Tribunal Constitucional, mitjançant el procés d’empara corresponent, estimi que han estat dictades amb violació d’algun dret fonamental”.

El Superior ha tombat la rectificació i ha fixat que són set mesos i no disset. El motiu bàsic és que hi ha un termini de cinc dies per corregir un error de transcripció en una sentència. En aquest cas en van passar 13. Es dóna la raó al conductor en base a que l'aute de rectificació "fou dictat transcorregut amb escreix el termini de 5 dies previst a l'article 165.2 del Codi de procediment penal, en estimar la batlle que es tracta d'un error material manifest que podia ser rectificat en qualsevol moment, al que s'oposa la defensa del condemnat, assegurant que la pena que li fou proposada, acceptada i recollida tant en l'ordenança penal com en la diligència de notificació, fou de set mesos i no de disset, i que en tot cas, si error hi ha, no es pot considerar manifest, sinó que es tracta d'una equivocació material que havia de ser rectificada en el termini de cinc dies i com que no ho ha estat, escau pronunciar la nul·litat de l'aute rectificatiu".