Es triplica la xifra de residents argentins a Andorra des de 2020

Andorra la VellaDurant la temporada d'hivern hi ha uns 5.000 argentins vivint a Andorra. Això els situa com a la quarta comunitat amb més presència al Principat després dels andorrans amb 39.000, espanyols 20.500 i portuguesos 8700. Són la nacionalitat que més creix amb molta diferència. Ja han superat als francesos que estan per sota dels quatre mil. És cert que encara hi ha més residents francesos fixos (3.800) que argentins (3.000), però com pràcticament no hi ha francesos temporers, en el global ja són àmpliament superats.

Hi ha pràcticament tres mil residents argentins permanents quan el 2020 eren 992. El salt més important va tenir lloc l'any passat quan es van doblar de cop perquè Govern va obrir la residència definitiva enganxant temporades seguides d'estiu i hivern. Per primer cop, i de moment únic, els no comunitaris van poder obtenir la residència fixa en un sol any enllaçant temporades. El 2022 hi havia 1.374 argentins un any després ja fregaven els tres mil.

L'arribada s'ha aturat de forma dràstica i enguany només han augmentat uns 200 per estar ja en els tres mil. Res a veure amb el 2023. Ara comença, segons va indicar una font propera a Govern un termini on s'acabarà de veure si hi ha un nou salt poblacional d'argentins. En aquest cas, segons l'expert, per l'impacte dels reagrupaments familiars. D'una banda, l'expert indica que el perfil de resident argentí (jove i majoritàriament solter i sense fills) indica que el volum de reagrupament no serà molt gran. Apunta, però que la dificilíssima situació a Argentina pot portar un reagrupament important de familiars de més edat que no és el més habitual entre altres residents.