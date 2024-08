Trobada pels nascuts a 1949 a la Seu d'Urgell

La Seu d'UrgellUn grup de veïns i veïnes de la Seu d’Urgell han preparat una trobada de la generació nascuda l’any 1949. L’activitat consistirà en un dinar que tindrà lloc el dissabte 7 de setembre a l’Hotel El Castell de Ciutat, segons informa Ràdio Seu.

Les inscripcions per assistir-hi estan obertes fins al 5 de setembre, i es fa una crida perquè s’hi apuntin el màxim possible de les persones que van néixer aquell any. L’objectiu és fer una retrobada i, alhora, celebrar conjuntament el fet d’haver complert 75 anys de vida. La proposta va adreçada a gent tant de la Seu com del seu entorn, com pot ser la resta de l’Alt Urgell i Andorra.

Els nascuts l’any 1949 que vulguin sumar-s’hi cal que enviïn un correu a radioseu@radioseu.cat, especificant el nom i un telèfon perquè des de l’organització s’hi posin en contacte.