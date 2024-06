El truc de la benzina il·limitada

Sant Julià de LòriaCondueix un Audi A6 matrícula andorrana del qual és propietària i té per costum posar benzina a Sant Julià. La gran diferència respecte a la immensa majoria de conductors és que no paga el servei. Carrega el dipòsit al màxim, entra al cotxe i marxa.

La dona ho ha fet múltiples vegades. Una de les benzineres la va portar a la Justícia reclamant els 80 euros del servei impagat. Ni es va presentar. Ha estat condemnada en rebel·lia, però no és el primer cop. I té diferents causes obertes en fase d’instrucció per denúncies similars.

Se li han imposat quinze dies d’arrest nocturn, mentre que la benzinera clama perquè ningú es fa càrrec del deute generat en aquesta i altres ocasions on la dona ha fet el mateix.