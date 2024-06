El TS determina que la caiguda d'una ciclista a Sorteny no és responsabilitat de Govern

Andorra la VellaUna dona va patir una caiguda mentre anava en bicicleta per l'encreuament de Sorteny. La implicada sosté que va caure per causa de l’existència d’una rasa que travessava la carretera, que no estava senyalitzada i que va provocar que perdés el control. La dona va denunciar l'afer a la batllia en entendre que va ser responsabilitat administrativa, per la falta de servei per part de Govern com a responsable de la carretera general. I que està motivada per la mala organització. Argumentava que la rasa era important i no estava senyalitzada. Es va afectar el dret dels usuaris a circular per una via segura. I indicava que hi havia hagut un nou accident en el mateix lloc posteriorment amb una altra ciclista implicada.

La representació del Govern defensava la teoria del “defecte de manteniment normal” de la via, segons la qual els usuaris han de suportar les conseqüències dels mínims defectes, o d’aquells que no és exigible preveure. En aquest cas, la rasa presentava un mínim desnivell al seu interior, com es desprèn de l’atestat de la Policia. A més, circulava tot un grup de ciclistes, dels quals només va caure la denunciant quan realitzava un avançament. L’altre accident que es va produir mesos després al mateix lloc va obeir a la inexperiència de la ciclista, que es va espantar i va caure.

La dona va perdre en primera instància i va recórrer al Tribunal Superior. l aquest recull que "la sentència apel·lada incorre en una certa incongruència, quan afirma que l'existència de la rasa va constituir una conditio sine qua non de l’accident, per concloure a continuació que aquella no va ser la causa idònia per produir-lo. Tanmateix, en realitat, la sentència aplica aquí la teoria de la causalitat eficient, que selecciona, d’entre les circumstàncies causants del dany, la més adequada per produir el resultat lesiu. En aquest cas, el mínim desnivell de la rasa no va ser la causa determinant de l’accident, sinó la conducció de la interessada, la qual és una ciclista experta que, en aquelles dates, s’estava preparant per fer un triatló amb un entrenador personal, segons l’informe mèdic incorporat a les actuacions ".

El Superior ha determinat que la sentència era correcta i que la culpa no va ser de la rasa sinó de la conducció de la ciclista. Per tant, no podrà demanar indemnització.