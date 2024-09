Un turista anglès manipula la matrícula de la seva moto per evitar els radars camí d'Andorra

Andorra la VellaUn turista anglès havia decidit fer la ruta entre Calais i Andorra damunt d'una moto de gran potència. Es pressuposa que la seva intenció era circular a alta velocitat, el model de moto ho permet, i devia entendre que era impossible creuar França fins a arribar al Principat sense que els radars s'inflessin a fer-li fotos.

La solució del turista va ser astuta. Va aixecar la placa de matrícula (les motos només en porten al darrere) fins a posar-la en posició horitzontal. Les possibles fotos només mostrarien la placa metàl·lica horitzontalment, però sense que es pogués identificar la numeració. Cal recordar que hi ha un sistema europeu per compartir les dades d'aquells conductors que tenen una multa per excés de velocitat en un altre país.

El motorista es trobava a Mans, molt a prop del circuit on es corren les famoses 24 hores, quan va ser controlat per un cotxe policial que va veure com la moto portava la placa aixecada. La multa ha estat de 135 euros i l'han deixat marxar cap a Andorra després que ha recol·locat la matrícula en la posició original.