Els turistes francesos consideren "un tret al peu" la taxa als vehicles que estudia Andorra

Pas de la CasaL'anunci de la possible vinyeta que haurien de pagar els vehicles dels turistes que no pernoctin a Andorra està sent font de controvèrsia a l'Arieja, origen de la major part dels visitants que des desplacen al Pas per a comprar. La gran majoria de turistes francesos entren i surten el mateix dia i, per tant, haurien d'abonar la taxa.

Les reaccions dels turistes a la proposta no són massa encoratjadores. El primer punt de preocupació és saber quant costarà. És amb aquesta dada com poden saber si els hi continua sortint a compte venir a comprar al Pas de la Casa. Una turista destaca que estaria bé que els andorrans reconeguin el benefici que aporten els compradors francesos a l'economia del Principat.

En aquest sentit, es veu una contradicció entre el discurs polític i la realitat econòmica. "No sé quant pujarà la taxa, però és disparar-se una bala al peu", indica una de les entrevistades. "Els turistes són importants per Andorra i posar una taxa pot crear una sensació negativa i la gent no voldrà venir més a comprar el que com portarà un problema als comerciants".

Altres turistes francesos 'avisen' a Govern. Provenen a la Loire-Atlantique, "Estem lluny d'Andorra i venim a comprar. Si ens posen una taxa per entrar, ens ho pensarem dos cops abans de venir". Un altre comenta que "s'ha de tenir en compte que també venen molts esquiadors de Toulouse i a ells també se'ls aplicarà una taxa. No sé. si ho fos esquiador, m'ho pensaria molt bé. No em sembla una bona publicitat per al país".