Ubach demana un estudi del salari medià

Andorra la VellaLa Unió Sindical d'Andorra no comparteix les dades sobre el salari més habitual (medià) a Andorra que el situen en 2.025 euros al mes, mentre que el mitjà (descompensat perquè en alguns sectors es cobra molt més que altres, supera els 2.500 euros). Segons ha explicat el secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach, la xifra està inflada perquè molts treballadors tenen més d'una feina i, per tant, superen els dos mil euros perquè estan fent moltes més hores setmanals que les quaranta establertes.

Ubach reclama dades reals sobre els salaris medià i mitjà que tingui en compte només les 40 hores per cada treballador. En declaracions a ATV ha indicat que "si (un empleat) està cobrant 1.400 euros no arriba a final de mes i té diferents feines per arribar a final de mes. Tot això és el salari medià, però no està basat en 40 hores sinó que en són més." Destaca que l'important és saber que s'està cobrant de mitjana per hora treballada.

L'USdA i la Confederació Empresarial començaran la setmana vinent les converses per consensuar l'augment salarial d'aquest any. En principi, la plataforma sindical acceptaria una de les propostes de la patronal, determinar les pujades en funció de cada sector.