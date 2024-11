Ubach veu difícil acordar amb els empresaris l'augment salarial

Andorra la VellaEl secretari general de l'USdA Gabriel Ubach no encara amb optimisme la reunió amb la CEA prevista per dimarts vinent. Segons ha declarat davant els micròfons d'RTVA, la proposta de Govern d'augmentar el sou mínim lleugerament per sobre de l'IPC no es veu amb bons ulls des del sindicat, i es titlla d'insuficient respecte als 1.500 mensuals que reclamen.

Ubach també ha criticat la postura de la patronal de discutir el salari mínim per sectors, ja que consideren que primer s'hauria de partir d'un salari basi de 1.650 euros per poder després diferenciar cada sector.