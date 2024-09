Últim adeu a la delegació d'escacs abans de marxar a les olimpíades de Budapest

Andorra la Vella"És la segona vegada que un equip femení participa en unes olimpíades d'escacs i és un pas més per trencar barreres de prejudici". Així ha valorat el cap de Govern, Xavier Espot, conjuntament amb la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; i el secretari d'Estat d'Esports, Alain Cabanes, la participació de la Federació d'Escacs Valls d'Andorra a les 45es olimpíades que se celebraran a Budapest del 10 al 23 de setembre. La delegació, la més gran enviada a la cita fins ara, posarà rumb a la ciutat hongaresa el pròxim dilluns, on també hi haurà la presència d'una àrbitra nacional, Nerea Pastor. "Volem fomentar el nivell dels esportistes, però també treballar amb el personal que va al voltant com a àrbitres o comissaris esportius" ha declarat Cabanes.

Durant el seu discurs d'acomiadament als esportistes, Espot ha esmentat que, tant els participants, com l'arbitra, ja són referents dels joves aspirants a ser jugadors d'escacs del país. "Siguin quins siguin els resultats, Andorra està orgullosa i satisfeta del camí que heu fet fins ara" ha mencionat. A més, el cap de Govern ha incidit en la consolidació i augment de la participació andorrana en els darrers anys, així com dels bons resultats obtinguts. "Podríem agafar la Federació d'Escacs com a referent, perquè és molt important l'acció que té a les escoles. Ha pogut entrar en horari lectiu i molts alumnes del país tenen el plaer d'aprendre-ho a l'escola", ha explicat Cabanes, afegint que, enguany, seran l'exemple de "la igualtat perfecta".

El director tècnic de la federació, Òscar de la Riva, ha revelat que l'equip masculí és el mateix que va participar en les passades olimpíades a l'Índia, tot i que amb més experiència. "Pel que fa a l'equip femení, és el més fort, és la segona participació en una olimpíada i són les més fortes que portem" ha declarat. Amb tot, ha valorat que tots dos són equips competitius que "poden donar molt de si a les olimpíades".

Andorra estarà representada un equip masculí de quatre jugadors i 1 reserva: Òscar de la Riva (12a participació olímpica), i Lance Henderson, Jordi Fluvià, Serni Ribera i Josep Maria Ribera (2a participació), mentre que Francesc Rechi exercirà de capità i Martí Martínez de cap de delegació. Per la seva banda, l'equip femení estarà integrat per quatre jugadores més una reserva: Andrea Henderson, Ariadna de la Riva i Sílvia Real (2a participació olímpica), i la incorporació de les germanes Júlia i Alexandra Muratet (1a participació). Esteve Mateu serà el capità de la selecció andorrana femenina i Josep Antoni Rivero serà el delegat. En total, a les olimpíades es comptarà amb 980 jugadors i 916 jugadores de 194 països.

"Estic molt contenta de poder representar al país perquè soc professora d'escacs i per tots els nens que tinc, penso que serà un 'push' per poder dir 'jo també podré arribar a representar a Andorra a les olimpíades" ha valorat la jugadora Júlia Muratet. Pel que fa a Serni Ribera, serà la seva segona participació en la cita i ha mencionat que el millor repte que es pot ficar és "passar-m'ho bé i jugar bons escacs".