Ultimàtum de Wall Street Wolverine a Andorra

Andorra la VellaEl youtuber resident Víctor Domínguez, més conegut com a Wall Street Wolverine, ha pujat un vídeo a xarxes socials on amenaça d’emportar-se l’empresa d’Andorra. Domínguez diu que no aguantarà “perroflautades” a Andorra, tot i que no especifica quines són aquestes pràctiques que l’estarien afectant.

El youtuber espanyol avisa que és un “ultimàtum” per a Andorra i que si hi ha “perroflautades” s’emportarà l’empresa a Dubai. Especifica que “el món és molt gran”. En cap dels posts anteriors explica de què està parlant. I acaba fent una comparació amb un famós anunci per dir que “amb les perroflautades, tolerància zero”.