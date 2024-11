La ultradreta espanyola acusa el Govern d'Andorra de "perseguir" el castellà

Andorra la Vella“El 9 de diciembre Salvador Illa recibirá a Xavier Espot, primer ministro andorrano, en el Palau de la Generalitat. El Gobierno de Espot ha anunciado una normativa de persecución lingüística para aquellos comercios que atiendan en español u otras lenguas, y no en catalán, a los clientes, con sanciones que pueden llegar hasta los 10.000 euros. A pesar de esta política hispanófoba, el líder del PSC está mimando mucho sus relaciones con Andorra”.

Aquest és el primer paràgraf de la notícia sobre Andorra d’un dels mitjans afins a la ultradreta espanyola. Continua l’atac contra el Govern andorrà al qual acusen “d’hispanofòbia” per la nova legislació que preveu multes per a qui no atengui en català quan aquesta sigui la llengua que utilitzi el client. Un de les dianes dels atacs és la ministra de cultura Mònica Bonell que “es precisamente la política que anunció públicamente las multas lingüísticas para erradicar el español como lengua de uso en los comercios andorranos”.

Atac a la Generalitat

Els mitjans d’ultradreta estan utilitzant l’afer de l’atenció en públic en català a Andorra per criticar al govern de la Generalitat. Acusen Salvador Illa de “premiar” l’executiu andorrà pel fet que, segons aquests mitjans, s’està perseguint el castellà al Principat.

En els atacs es fa esment no només de la trobada entre Xavier Espot i Salvador Illa el 9 de desembre, sinó de qualsevol contacte entre membres dels dos executius. “El 17 de octubre Illa mandó a su delegada del Govern en Madrid – y vicepresidenta del PSC -, Núria Marín, a reunirse con el embajador andorrano en España, en un encuentro celebrado en la Delegación de la Generalitat. Además, el 21 de septiembre Illa se reunió en La Seu d’Urgell con Xavier Espot durante la ordenación episcopal del obispo coadjutor de Urgell, Josep-Lluís Serrano”.