Unio de Pagesos es mostra preocupada per l'augment d'ossos al Pirineu

Andorra la VellaEls ramaders catalans han reclamat mesures urgents per frenar el creixement de la població d’ossos al Pirineu, que podria arribar als 200 exemplars en quatre anys. Segons Unió de Pagesos, aquesta xifra seria insostenible i suposaria un perill per al bestiar. Fa deu anys que demanen un estudi per determinar la capacitat real que pot assumir el Pirineu, però sense èxit. Per això, exigeixen accions immediates davant l’increment d’atacs al ramat.

Joan Guitar, de la Unió de Pagesos, ha declarat a RTVA: “El Pirineu pot aguantar entre 70 i 90 ossos límit, si volem coexistir. Una altra cosa és si no hi ha ningú que controli res, com en els creixements desproporcionats de cabirols, daines… que ens fan fora dels nostres camps i els fan malbé. Quan arribi l’os passarà el mateix”.

En cas que les seves demandes no siguin ateses, anuncien mobilitzacions per a la tardor. A Andorra, la situació no genera preocupació de moment, segons els banders, ja que no s’ha detectat un increment d’observacions o presència d’ossos més enllà dels moviments habituals, sobretot a la zona propera a l’Arieja.