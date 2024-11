La Unió Sindical acusa el SAAS de maniobres encobertes per deslegitimar la representació dels treballadors

Andorra la VellaLa Unió Sindical Sanitaria ha criticat durament al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) per, segons afirmen, coartar la voluntat democràtica dels seus treballadors. El sindicat denuncia que el SAAS ha denunciat a través d'Inspecció de Treball la incorporació i presidència del Sr. Jordi Fabra al Comitè, tot i que no s'han presentat arguments jurídics clars per justificar aquesta acció.

Segons el sindicat, aquesta acció es produeix després d’un comunicat emès pel Sr. Fabra que, aparentment, no ha agradat a la parapública. La Unió Sindical Sanitaria considera que es tracta d'una maniobra “de sotamà”, sense donar la cara, per part del SAAS, i ja ha posat aquest fet en coneixement de la seva assessoria legal.