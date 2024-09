Urgell aprofundeix en la criptoestafa que deixa una vintena d'afectats a Andorra

Andorra la VellaUna nova criptoestafa sacseja el mercat andorrà, deixant almenys una vintena de persones afectades al Principat. Madeira Invest Club, una empresa que prometia rendibilitats del 53% en criptoactius sense pagar impostos, ha tancat de manera sobtada i sense previ avís. L'empresa, publicitada a través d'Instagram pel compte de Cryptospain, liderada per Álvaro Romillo, oferint consells per esquivar a Hisenda, ha deixat milers d'inversors a Espanya i Andorra sense resposta.

Segons Marc Urgell, expert en fiscalitat i CEO de la firma andorrana Abast, la magnitud de la criptoestafa és alarmant. Al pòdcast d'Spicy4Tuna es calcula que Cryptospain ha venut productes a més de 5.000 persones, amb xarxes d’afiliació que inclouen més de 2.800 usuaris que pagaven fins a 2.000 euros anuals "deia que el rendiment seria del 40% garantitzat i ara CNMV ha intervingut". Les primeres estimacions apunten que l’empresa hauria captat al voltant de 100 milions d’euros amb falses promeses d’inversions segures.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ja havia advertit que Madeira Invest Club no estava autoritzada per a realitzar activitats d'inversió col·lectiva, però l’empresa va continuar operant fins al seu tancament brusc. El seu canal de Telegram, que feia de pont de comunicació amb la comunitat d'inversors, ha estat desactivat, les oficines tancades i els telèfons no responen.

Ara, només queda disponible un correu electrònic per sol·licitar la restitució de les inversions, però amb una advertència: qualsevol informació proporcionada serà compartida amb les autoritats fiscals i judicials, dissuadint així molts inversors de recuperar els diners per por a delictes fiscals.

L'estafa, segons apunten diversos afectats, funcionava com un esquema piramidal, pagant rendibilitats als primers inversors fins que els pagaments van cessar sobtadament. En un vídeo, Luis, el líder de la comunitat, identificat com Álvaro Romillo, va anunciar el tancament de l’empresa, al·legant que els comptes bancaris havien estat bloquejats a causa d’una investigació en curs.