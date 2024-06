Urgències i Salut Mental són els serveis més costosos salarialment del SAAS

Andorra la VellaEl servei d'Urgències del SAAS tindrà la partida salarial més alta per al 2024, superant els 4 milions d'euros, segons ha informat el ministeri de Salut en resposta a una pregunta del grup parlamentari socialdemòcrata. Salut Mental és el segon servei amb més despesa en salaris, amb 3 milions d'euros.

Segons RTVA, el centre sociosanitari el Cedre rebrà 2,8 milions i els centres de salut del país, un milió i mig. Tot i la demanda per una borsa de treball de professionals sanitaris, no es crearà, ja que les contractacions del SAAS es fan per processos de selecció, tot i que hi ha una llista per a cobertures imprevistes.