Els usuaris del transport públic demanden més freqüència de pas

Andorra la VellaLa valoració global del servei que presta COOPALSA entre els seus usuaris és de notable: concretament d’un 7,5 sobre 10. Aquesta valoració, feta per una empresa externa, s’ha fet a partir d’una enquesta a 379 usuaris de les línies de bus majors d’edat. L’estudi té una fiabilitat del 97% i es va fer a peu de diferents parades entre el 6 i el 31 d’agost de 2024.

COOPALSA explota les línies de transport públic de viatgers L2 (Andorra la Vella-Encamp), L3 (Andorra la Vella-Soldeu), L4 (Andorra la Vella-Pas de la Casa), L5 (Andorra la Vella- Arinsal), L6 (Andorra la Vella-Ordino) i Línia Circular (Andorra la Vella- Escaldes). Per tant, totes les línies nacionals de transport públic, excepte la de Sant Julià (L1) i el Bus Exprés.

Aquesta és la quarta vegada des de l’inici d’aquesta concessió, que es fa una enquesta d’aquestes característiques, el que permet obtenir una fotografia fidel del que pensen els usuaris del transport públic, conèixer el seu perfil i veure el grau de satisfacció, per a implementar millores i augmentar la qualitat del servei.

Segons l’enquesta, el primer aspecte a millorar és el de la freqüència de pas dels vehicles, fet que repercuteix en altres barems de qualitat com la sensació d’espai i la puntualitat. COOPALSA assegura que hi està treballant, dins el marc de la concessió, fent el canvi a vehicles més grans. Una altra qüestió que requereix millora -tot i que no depèn directament de COOPALSA- és el d’oferir més informació a les parades i a través de l’App, sobretot pel que fa a la informació de les incidències a la via pública, així com més informació a les xarxes socials.

L’enquesta permet també recollir dades demogràfiques del perfil de la persona que utilitza habitualment el transport públic (al marge dels estudiants). El perfil d’usuari és el d’una dona resident, que fa servir l’autobús diàriament amb un abonament, d’entre 26 i 51 anys, que fa més de deu anys que viu al país i que està assalariada: la majoria es dedica a l’hostaleria, el comerç o els serveis.

Tanmateix, es percep un canvi de tendència amb usuaris cada cop més joves, que escullen el transport públic malgrat tenir carnet de conduir i amb un creixement significatiu de persones que viuen en parròquies centrals i que fan diversos trajectes al dia, per distàncies curtes.

La valoració global del servei que presta COOPALSA entre els seus usuaris és de notable alt: concretament d’un 7,5 sobre 10. Una valoració sensiblement inferior respecte a l’enquesta de principis d’any quan la companyia va rebre una nota del 8,3. El descens de la valoració del servei, segons la companyia, ve motivat per causes exògenes a COOPALSA, com la manca de puntualitat derivada de les alteracions del trànsit; compartides entre agents com les freqüències de pas i de les demandes de més i millor informació a través de l’App i de les xarxes socials; i endògenes, com la manca d’espai- per l’increment d’usuaris-.