Cada vegada arriben més temporers amb la feina i l'allotjament tancats

Andorra la VellaLa maquinària de la temporada d'hivern ja està en marxa i això també inclou l'afluència de treballadors que arribaran de tercers països per fer la seva primera temporada al país. Tal com recull RTVA, entre els treballadors que ja s'estan apropant a Immigració es percep un canvi de tendència. Confirmen que cada cop més dels que arriben venen ja amb precontractes i allotjament tancat.

Per aquesta temporada, Govern ha aprovat una quota de 4.995 permisos de treball, amb un marge d'ampliació del 30% com és habitual.

Tot i això, encara es té constància de casos que busquen feina i allotjament en les xarxes socials, on també hi ha ofertes per compartir pis amb moltes més persones, en el que s'ha denominat com a 'pisos patera'.