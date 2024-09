Cada vegada més models d'Onlyfans es traslladen a Andorra

Andorra la VellaDesprés d'anys en què els 'youtubers' van acaparar l'atenció mediàtica pels seus trasllats a Andorra, el Principat ha esdevingut un punt d'atracció per un altre sector de creadors de contingut: les models d'OnlyFans. Aquest fenomen ha crescut des de la pandèmia, amb diverses personalitats del món del contingut per subscripció, especialment de l'àmbit eròtic, que han triat Andorra com a lloc de residència.

Un dels casos més coneguts és el de Vega Pérez (@prveegaa28), una model destacada per la seva trajectòria en el món del porno i els seus continguts a les xarxes socials, on combina el 'lifestyle' amb publicacions més explícites.

El fenomen del Rei d'OnlyFans ha contribuït a donar major visibilitat a aquest tipus de creadors, que es dediquen a oferir continguts exclusius per als seus seguidors a canvi d'una subscripció.

Tot i que es podrien esmentar més d'una vintena de noms, la majoria d'aquestes creadores es dediquen a utilitzar les xarxes socials com una eina per atreure nous subscriptors, sovint mitjançant vídeos amb to humorístic o recreacions de situacions eròtiques.